Neste segundo turno das eleições 2022, que acontece neste domingo (30), em que será escolhido o próximo presidente do Brasil, os eleitores terão transporte público gratuito das 5h às 18h sem necessidade de apresentação de qualquer documento para comprovar que irá votar, como o título de eleitor.

A medida foi anunciada esta semana pela Prefeitura de Rondonópolis, que manteve o passe livre neste segundo turno e a frota de ônibus em quantidade igual à utilizada nos dias úteis da semana.