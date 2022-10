A falta de sincronização de semáforos instalados no centro da cidade tem causado congestionamentos, acidentes e tirado motoristas do sério, que para atravessar algumas vias centrais fica no “anda, para, anda, para”, já que o trânsito não flui.

A reportagem do A TRIBUNA apurou que semáforos dos cruzamentos da avenida Bandeirantes com as ruas Fernando Correa, Arnaldo Estevão e 13 de Maio estão sem sincronização já tem mais de duas semanas.

O proprietário de um posto de combustível localizado na Fernando Correa com a Tiradentes contou para reportagem que já presenciou acidentes e motoristas irritados por conta da falta de fluidez do trânsito em vias centrais, principalmente nos horários de picos.

“Por conta do problema da falta de sincronização de semáforos o trânsito fica todo travado e bastante confuso”, conta Pedro Henrique Gomes, acrescentando que já presenciou acidentes e discussões entre motoristas.

“Já fizemos vários contatos com a Setrat (Secretaria Municipal dos Transportes e Trânsito) e nada”, lamentou. “A informação que dão é de que deu problema numa peça que tem de vir de fora e não dão previsão de quando vai chegar”.