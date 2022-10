A falta de sincronismo nos semáforos em Rondonópolis continua gerando transtornos para os motoristas. O A TRIBUNA segue recebendo inúmeras reclamações sobre o problema de congestionamento no trânsito na região central da cidade.

A sincronização dos semáforos serve para desafogar o trânsito e fazer com que os motoristas não tenham que enfrentar tantos congestionamentos.

O “anda, para, anda, para” é a principal reclamação. Os semáforos, que são indispensáveis para controlar o tráfego de veículos e de pedestres, têm tirado os motoristas do sério na cidade.

A situação para o motorista que atravessa o centro, além de enfrentar constantes cruzamentos, é preciso parar a cada esquina já que com a falta de sincronia o trânsito não flui.

“O semáforo existente no cruzamento da avenida Tiradentes com a rua Fernando Correia não tem sincronização. Com isso, ninguém consegue andar, mesmo com o sinal aberto. Fica tudo congestionado…e aí que acontecem as discussões e acidentes”, reclamou um motorista, relatando que o problema persiste há algum tempo no local.