As forças de segurança com atuação em Rondonópolis preparam um grande esquema de trabalho para garantir uma votação tranquila neste domingo (30), quando mais de 166 mil eleitores aptos do município voltam às urnas para escolha do presidente que comandará os destinos do país nos próximos quatro anos.

Assim como foi no primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, a cidade contará neste domingo com efetivo recorde, com atuação em conjunto da Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e também de militares do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). As forças de segurança também utilizarão drones para fazer a fiscalização na cidade.

Com a eleição polarizada, onde vem sendo registrados casos de violência política pelo País, a ordem é conter todo tipo de hostilidade ou agressões.

Os responsáveis poderão ser presos se houver necessidade. A orientação da justiça eleitoral é para que a população evite embates no dia da eleição, independente das preferências pessoais.

O planejamento prevê que o policiamento efetivado no primeiro turno será replicado agora no segundo turno. Somente a PM, utilizará todo o efetivo disponível, utilizando policiais que estão de folga.

De acordo com o tenente coronel Cândido Moreno, comandante do 5º Batalhão da PM, a operação especial para o dia da eleição começa às 4 horas. Segundo ele, os locais de maior número de votantes, como são os casos das Escolas Estaduais Elizabeth Freitas e Daniel Martins, terão no mínimo dois policiais fixos.