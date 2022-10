Em Rondonópolis, Bolsonaro, que busca a reeleição, garantiu no primeiro turno 59,56% dos votos válidos, o equivalente a 74.582 votos. Ele saiu na frente de Lula, que obteve com 34,47% dos votos, o que representa 43.158 votos. A larga diferença entre os dois no município chegou a 25,09%, ou seja, 31.424 votos.

Já os bolsonaristas de Rondonópolis irão realizar o ato de encerramento de campanha no período da tarde. Chamada de “Carreata da Virada”, a convocação que está sendo feita pelos apoiadores do atual presidente é para a concentração às 15 horas, em frente ao estádio municipal Luthero Lopes.

Os apoiadores do presidente Lula saem pela manhã. Denominada de “Carreata da Vitória”, a concentração para o ato de rua está prevista para às 8h, nas imediações do antigo aeroporto, na saída para Cuiabá.

Neste sábado (29), véspera do dia de votação do segundo turno da eleição presidencial, os dois grupos organizam carreatas para percorrer as principais ruas de Rondonópolis.

Os grupos apoiadores dos candidatos à presidência, Bolsonaro (PL) e Lula (PT), organizam atos em Rondonópolis para intensificar a campanha na rua nos últimos dias antes do segundo turno da eleição presidencial, marcada para este domingo (30). Bolsonaristas e lulistas buscam fortalecer a votação de seus candidatos em Rondonópolis.

O resultado dos dois mais votados no município não foi o mesmo na soma dos votos no território nacional. Lula acabou recebendo no dia 2 de outubro 57,25 milhões de votos e Bolsonaro 51,06 milhões de votos, o correspondente a 48,4% e 43,2%.

Os dois lados acreditam que podem ampliar a votação no segundo turno no município. Os bolsonaristas querem ampliar e os lulistas diminuir a diferença do primeiro turno.

Em ambos os lados, com a eleição polarizada e os votos cristalizados, a receita para reta final, além dos atos de rua, é intensificar o diálogo com a população, principalmente buscar quem estiver indeciso e não foi votar no primeiro turno.