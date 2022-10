Com a previsão de ter sido concluída ainda em 2019, a obra de construção do posto de saúde do Residencial Bispo Pedro Casaldáliga se arrasta até hoje.

A obra está mais uma vez parada e a Prefeitura abriu um processo administrativo para fazer o distrato com a empresa Brick Reformas e Construções Eireli que é responsável pela execução do serviço.

Segundo o Município, em quatro meses, a empresa fez apenas 7% do serviço que deveria ser realizado e a obra encontra-se praticamente abandonada.

De acordo com a Prefeitura, a empresa recebeu ordem de serviço para começar a trabalhar na obra em junho deste ano, depois que ganhou o processo de licitação para finalizar a construção que estava abandonada.

O prazo era concluir a obra até dezembro deste ano, mas conforme a fiscalização do Município, somente 7% do serviço foi executado até o momento. Além disso, a fiscalização aponta que em várias ocasiões constatou que não haviam trabalhadores no canteiro de obra e em outras verificou apenas dois trabalhadores no local.