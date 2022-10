O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 da Prefeitura de Rondonópolis já está na Câmara Municipal para ser analisado pelos vereadores e precisa ser votado até o prazo máximo de 20 de dezembro deste ano. Com orçamento Municipal recorde de aproximadamente de R$ 2,1 bilhões, Saúde e Infraestrutura serão as pastas com maior volume de recursos para 2023. Já a Câmara Municipal receberá um duodécimo de R$ 49,5 milhões no próximo ano.

A LOA 2023 prevê um orçamento estimado de R$ 457,8 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde e R$ 420,3 milhões para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. As duas pastas contam com o maior orçamento, seguida da Educação, que no próximo ano, terá orçamento de R$ 376,4 milhões. As três pastas somadas – Saúde, Infraestrutura e Educação – terão mais de R$ 1,2 bilhão de orçamento, mais da metade do orçamento total do Município.