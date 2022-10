O prefeito José Carlos do Pátio deve fazer mudanças em algumas secretarias municipais na próxima semana, assim que retornar para o comando do Município com o fim da licença de 15 dias. Pátio retorna nesta segunda-feira (24).

O prefeito deve fazer remanejamento de secretários e nomear alguém para a Secretaria Municipal de Receita, que está sem titular desde o final do ano passado. Há possibilidade de ocorrer mudanças também no comando da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

As informações são de que Pátio não definiu o nome de quem irá assumir a Secretaria Municipal de Receita, mas a nomeação para a Pasta seria uma das prioridades neste retorno do afastamento.

A Secretaria de Receita está atualmente com um servidor que responde administrativamente pela Pasta. Desde a saída de Erazilene Valetim, ainda em 2021, ninguém foi nomeado para a Secretaria.

Poderá ainda ocorrer mudanças na Secretaria Municipal de Governo. Ione Rodrigues que atualmente está como secretária de Governo e também como secretária Municipal de Esporte e Lazer pode continuar somente no Esporte.

Um dos nomes cotados para assumir o Governo seria o atual secretário Municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, que inclusive já passou por outras secretarias, como a de Saúde e é considerado um dos “curingas” da gestão de Pátio. Amoroso vem recebendo elogios pelo trabalho que realizou na Saúde e também pela atuação na Secretaria de Infraestrutura.