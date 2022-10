A Câmara de Vereadores deve lançar, no próximo mês, o Edital do Concurso Público e a expectativa é de que as provas sejam realizadas no início do próximo ano. A informação foi repassada ontem (25) à reportagem do A TRIBUNA pelo Secretário Legislativo de Administração, Wendell Girotto.

“O Edital (com todas as informações sobre datas, cargos, salários e outras informações) já está na fase de finalização. Em novembro, deve estar lançado e a previsão é que as provas sejam realizadas no início do próximo ano”, antecipou Girotto.