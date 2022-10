A inclusão do piso da enfermagem atendeu um pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur).

Os vereadores também incluíram na LDO um parágrafo autorizando o prefeito José Carlos do Pátio a pagar o piso da enfermagem aos servidores municipais assim que o recurso for disponibilizado pelo Governo Federal.

O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, vereador Adonias Fernandes (MDB), explicou que poderão ser incluídas outras emendas na segunda votação do projeto da LDO. A segunda votação pode, inclusive, ocorrer ainda hoje (27), já que existe a possibilidade da realização de uma sessão extraordinária.

Com a aprovação da LDO, os vereadores devem iniciar o debate com relação ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023, que prevê o orçamento recorde de R$ 2,1 bilhões para o Município no próximo ano.

A Câmara Municipal deve marcar as audiências públicas para apresentar a LOA à população e ouvir as reivindicações. A previsão, de acordo com Adonias, é que sejam realizadas ao menos três audiências públicas do orçamento. O orçamento municipal precisa ser votado até o dia 20 dezembro pelos vereadores.