Rondonópolis terá Lei Seca neste segundo turno da eleição no próximo domingo (30). O anúncio da medida foi feito ontem (24) pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, Wanderlei José dos Reis, em coletiva de imprensa no Cartório Eleitoral da 46ª Vara na Vila Operária.

A portaria que estabelece a Lei Seca deverá, segundo o magistrado, ser publicada ainda hoje (25). A medida também foi adotada no primeiro turno em 2 de outubro.

Pela determinação, será proibida a venda, a distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas na cidade entre a meia-noite e 17h do domingo (30). A medida é adotada para preservar a ordem pública, garantir a todos os cidadãos o direito de exercer a democracia nas eleições, a necessidade de assegurar a lisura do pleito eleitoral, evitando a compra de votos ou troca até mesmo por favores e bebidas alcoólicas e, primar pela segurança e bem-estar físico de todos os envolvidos no pleito eleitoral.

Em caso de descumprimento da Lei Seca, está determinado pela Justiça Eleitoral o fechamento dos estabelecimentos comerciais que explorem principalmente a venda de bebidas alcoólicas, tais como bares e assemelhados.