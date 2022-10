O vereador Beto do Amendoim comemora o início da construção da rotatória na Avenida Júlio Campos, no cruzamento com a Avenida W-6, no bairro Sagrada Família. A obra é uma indicação do vereador que vinha cobrando há mais de dois anos a construção da rotatória no local em função do grande fluxo de veículos na região diariamente.

O início da obra foi anunciado na semana passada pelo prefeito em exercício Aylon Arruda. O vereador agradeceu ao prefeito pessoalmente em uma visita à Prefeitura, destacando a importância da obra para o trânsito de Rondonópolis.