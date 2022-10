A Direção Regional de Educação de Rondonópolis confirmou a manutenção das turmas do 2º ano do Ensino Fundamental para 2023 nas escolas estaduais que tiveram turmas do 1º ano este ano.

Depois da manifestação de pais e responsáveis preocupados com o fechamento das turmas e a necessidade de transferirem os filhos para escolas municipais, o Governo do Estado decidiu que dará continuidade das turmas. Eram nove escolas que poderiam ter as turmas de 2º ano fechadas em Rondonópolis.

Segundo a diretora Regional de Educação de Rondonópolis, Andreia Cristiane de Oliveira, as matrículas para os 2º anos nas escolas que tiveram os primeiros funcionando este ano foram garantidas. Já as turmas de 1º ano não serão reabertas em 2023.

Ocorre que o Governo do Estado vai repassar para a administração do Município a oferta de turmas do 1º ao 5º ano (séries iniciais), e isso, conforme decreto estadual, deve acontecer até 2027. A justificativa é de que a responsabilidade pelos anos iniciais do Ensino Fundamental é dos municípios. Esse processo de fechamento das turmas está ocorrendo em todo Mato Grosso e em Rondonópolis teve início este ano.