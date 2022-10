Como o A TRIBUNA mostrou em reportagem ontem (26), é visível o grande número de pessoas que estão vivendo em situação de rua em Rondonópolis. Diante dessa realidade, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social destaca que vem ampliando os serviços que visam atender emergencialmente essa população, bem como promover o resgate, reinserindo essas pessoas na sociedade.

A secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, Fabiana Perez, explica que atualmente o Município mantém parceiros na rede socioassistencial.

Essas parcerias são firmadas entre Prefeitura e entidades da cidade. Para a assistência emergencial às pessoas em situação de rua, Rondonópolis conta com o Lar Samaritano, que oferta refeições diariamente para essa população, a Casa Esperança, com unidades masculina e feminina, atua no acolhimento e tratamento, e, a Comunidade Jacob, que conta com uma casa de passagem onde acolhe inclusive famílias e um albergue para pernoite.

O Município conta também com o Centro Pop, que além de receber pessoas em situação de rua diariamente, atua com equipes na abordagem social, ou seja, que saem às ruas para identificar e tentar encaminhar essas pessoas para atendimentos necessários, como na área de saúde, no retorno para seus locais de origem com o fornecimento de passagens, na confecção de documentos, até na reinserção ao mercado de trabalho.