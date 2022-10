Os servidores municipais voltam a se mobilizar e cobram dos vereadores a inclusão do pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) 2022 no orçamento municipal que vai ser votado na Câmara Municipal.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) convocou os servidores para comparecerem na sessão ordinária da Câmara hoje (19) para acompanhar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2023, que deve passar pela primeira votação.

A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, explica que o Sindicato já protocolou na Câmara Municipal um ofício pedindo que os vereadores incluam no orçamento o pagamento da RGA de 2022, bem como recursos para pagamento de demandas judiciais dos servidores como insalubridade, férias de professores e assistentes e URV, e o piso da enfermagem. O Sispmur também solicitou a inclusão de ganho real de 15% para todos os servidores do município.