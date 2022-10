Mais uma grave doença preocupa as autoridades públicas de saúde pela circulação em diversos estados brasileiros e a baixa cobertura vacinal. Causada por diversos agentes infecciosos, como vírus e bactérias, a meningite dos tipos A, B, C, W e Y tem imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes.

“A procura em Rondonópolis está baixa, o que preocupa. Já temos casos registrados aqui na cidade este ano, felizmente sem mortes. Porém, em Mato Grosso já houve óbitos causados pela doença”, disse Paulo Padin, superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a setembro deste ano, cinco casos foram registrados em Rondonópolis, sem nenhum óbito. No entanto, em Mato Grosso neste mesmo período foram 48 casos confirmados, sendo que a doença resultou em nove óbitos.

A faixa etária dessas mortes, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, foi de um em criança menor de um ano de idade, dois de um a quatro anos, um de 10 a 14 anos de idade e três na faixa de 35 a 49 anos.

Ao menos quatro estados brasileiros já registraram surtos da doença este ano, sendo que São Paulo foi a unidade da federação que apresentou a situação mais crítica.

Padin alerta que, com a circulação da doença pelo território nacional, a baixa procura pelo imunizante da meningite, praticamente todas as faixas etárias disponíveis é preocupante. “A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção, Porém, a baixa procura pode provocar um aumento de casos, principalmente por não vacinar as nossas crianças e os nossos adolescentes”, observa.