O vereador Ozeas Reis (PP) irá requerer informações sobre a construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), localizado no Residencial Padre Lothar, na região do Vila Rica. Retomada recentemente, pela Prefeitura de Rondonópolis, a obra encontra-se paralisada conforme informou o parlamentar na última sessão da Câmara.

O projeto do CIE, em construção no Padre Lothar, prevê pista de arremesso de peso, pista de salto em distância, pista de atletismo, ginásio coberto, salas para professores e técnicos, administrativo, enfermaria, depósito e vestiários feminino e masculino, assim como vestiários feminino e masculino destinados para pessoas com deficiência.

O complexo ocupará uma área de 7.352 metros quadrados, sendo 1.795 metros quadrados de construção. O projeto é fruto de convênio do município por meio de um programa de ações do Ministério do Esporte.