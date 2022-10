O novo bispo da Diocese Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício da Silva, toma posse do cargo no próximo domingo (23), na Catedral Santa Cruz. Ele foi nomeado em 8 de junho deste ano pelo Papa Francisco para substituir Dom Juventino Kestering, que faleceu em 23 de agosto do ano passado, aos 74 anos, por complicações da Covid-19.

A ordenação do então padre Maurício da Silva como bispo ocorreu no dia 19 de agosto, na Catedral Metropolitana Mãe de Deus, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Dom Maurício será o terceiro bispo na função. Conforme informações da Diocese, o religioso chega em Rondonópolis no sábado (22) e será recepcionado pelos fiéis numa carreata marcada para começar às 16h, nas imediações do antigo aeroporto, na rua Fernando Correa, saída para Cuiabá.