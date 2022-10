“A questão do trânsito é muito preocupante. Primeiro, são vidas de pessoas que não tem mais como reavê-las. Segundo, porque são muitos feridos, com machucados graves. Terceiro, porque os acidentados enchem os hospitais. Quarto, porque prejudica a mobilidade urbana, considerando que, quando um acidente ocorre, interrompe o fluxo de veículos”, disse.

Os dados foram levantados junto às estatísticas de trânsito do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT). Conforme o suplente de vereador, a realização desse debate é muito importante, em função da triste realidade atual do trânsito no município.

O vereador destacou na tribuna do Legislativo a realização dessa audiência pública, citando alguns dados publicados pelo A TRIBUNA que mostram que, nos últimos 4 anos, entre 2018 e 2021, as mortes decorrentes de acidentes de trânsito na cidade aumentaram 37,25%, enquanto o número de feridos cresceu 129,38%.

A Câmara Municipal realiza hoje (20), a partir das 19h, uma audiência pública para debater propostas para reduzir os altos índices de acidentes no trânsito de Rondonópolis. A audiência é uma proposta do vereador Odair Moura (União) e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

TRÂNSITO VIOLENTO

Reportagem do A TRIBUNA mostrou que os dados do Detran/MT compilados no Anuário Estatístico de Trânsito colocam Rondonópolis como a segunda cidade de Mato Grosso com maior número de mortes e feridos no trânsito em 2021. Proporcionalmente, Rondonópolis possui o trânsito mais letal e violento do estado.

A cidade registrou um total de 70 vítimas fatais em acidentes de trânsito e 1.452 feridos em 2021. No estado, somente Cuiabá registrou um número maior de mortos (76 vítimas – apenas seis a mais que Rondonópolis) e feridos (2.181).