A Caixa Econômica Federal confirmou que vai abrir, pelo menos, 17 novas unidades em Mato Grosso. A informação foi repassada ontem (24) pelo senador Wellington Fagundes.

Serão abertas ainda este ano agências em oito municípios do Estado, porém Rondonópolis não está na lista. Conforme o senador, a Caixa informou que a previsão é abrir novas unidades em Rondonópolis somente a partir de 2023.

De acordo com Fagundes, três unidades já foram inauguradas em Canarana, Campo Novo do Parecis e Sorriso. Outras unidades em Nova Xavantina, Tangará da Serra, Aripuanã, Primavera do Leste, São José do Rio Claro, Comodoro e Vila Rica estão com a previsão de finalização das obras e inauguração ainda neste ano.

“E existem outras unidades em fase de prospecção de imóvel, com estimativa de inauguração em 2023: Cáceres, Confresa, Nova Mutum, Rondonópolis, Sinop e Sorriso”, completou.

“Após uma série de tratativas nossas para implementação dessas agências, uma demanda de inúmeras prefeituras, veio essa grande notícia. A gerência da Caixa me informou que serão abertas 7 unidades de varejo e 10 do agro, respeitando a vocação de Mato Grosso para o desenvolvimento do país através do campo”, celebrou Fagundes.

O parlamentar ressaltou ainda que as agências da Caixa, a rede de lotéricas e os correspondentes Caixa Aqui desempenham papel relevante na promoção da inclusão financeira da população.