Conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), este fim de semana deve ser chuvoso em Rondonópolis, com possibilidade alta de chuva para hoje (28), sábado (29) e domingo (30).

Conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), este fim de semana deve ser chuvoso em Rondonópolis, com possibilidade alta de chuva para hoje (28), sábado (29) e domingo (30).

A chegada de uma massa de ar frio é atípica em todo o país nesta época do ano. O frio deve chegar primeiro na região Sul, que pode inclusive, ter o registro de neve e geadas. Já, nos primeiros dias de novembro, os institutos de meteorologia indicam que o frio deve atingir o Centro-Oeste do país.

Institutos de meteorologia estão indicando que uma massa de ar frio se formará no Brasil no final desta semana. Em Rondonópolis, a frente fria deve chegar nos primeiros dias de novembro.

A temperatura, contudo, deve permanecer elevada no fim de semana, com termômetros marcando máximas de 35ºC e mínimas de 22ºC. No último dia de outubro, segunda-feira (31), há previsão de mais chuvas, mas a temperatura deve continuar alta, com máxima de 30ºC e mínima de 22ºC.

A mudança no tempo deve ocorrer mesmo na terça-feira (1), quando a temperatura deve cair bastante, com os termômetros registrando mínima de 14ºC e máxima de 22ºC. Na quarta-feira, feriado de Finados, o dia deve continuar frio, com temperatura mínima de 13ºC e máxima de 26ºC. O “friozinho” deve ainda continuar até o sábado (5), quando a temperatura volta a subir, chegando aos 30ºC.