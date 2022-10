Os estudantes de turmas do sétimo, oitavo e nono anos foram recebidos pela equipe de jornalistas e conheceram sobre a história do jornal, a redação, o parque gráfico onde o periódico é impresso e acompanharam uma reunião de pauta.

Os alunos da Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim conheceram as instalações do jornal A TRIBUNA nesta terça-feira (18). O objetivo da visita é de aprender sobre jornalismo para um projeto de criação de um jornal da escola.

Ressaltaram ainda a necessidade do compromisso com o interesse público e a credibilidade do que é noticiado. Além disso, também falaram sobre o perigo que as fake news representam para a sociedade.

Os alunos estavam acompanhados pelas professoras Erica Ferreira Silva e Delma Cristina Santos. Elas contam que os alunos do ensino integral estão trabalhando dentro das aulas práticas voltadas para o projeto de elaboração de um jornal da escola e um podcast no final do ano.

“O intuito da visita é para que os alunos conheçam e entendam melhor como funciona um jornal e se dá a produção das notícias que são divulgadas”, afirmou a professora Delma.

Liz Araújo Lopes, que é do sétimo ano, enfatizou que a visita foi muito interessante, principalmente por possibilitar conhecer o funcionamento de um jornal. “Para mim, é importante vermos como os jornalistas trabalham e esta troca de informações irá contribuir para que possamos aprender a produzir um jornal na escola”, pontuou.