Aylon reforçou, durante a reunião, a importância dos projetos e parcerias do Executivo Estadual para melhorar a infraestrutura do município e dar mais qualidade de vida aos cidadãos rondonopolitanos.

Aylon, por 15 dias, assumiu o cargo de prefeito em exercício do município, em função do afastamento do prefeito José Carlos do Pátio, que reassume o cargo nesta terça-feira (25).

O prefeito em exercício, Aylon Arruda (PSD), reuniu-se ontem (24) com o governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Durante o encontro, que foi o seu último ato como prefeito em exercício, Aylon conversou com Mauro sobre os investimentos em andamento e futuros, que são considerados importantes para fortalecer o desenvolvimento de Rondonópolis.

“Mostramos ao governador a importância que o governo tem para Rondonópolis, com todos os investimentos que estão sendo feitos”, disse Aylon, citando o avanço das obras do Distrito Industrial Vetorasso, que já está com mais de 70% das vias pavimentadas e com a drenagem 100% concluída.

“Além do início das obras do levantamento topográfico do Distrito Rondonópolis e o avanço no projeto de duplicação do Anel Viário, que já está em fase final”, completou o prefeito em exercício.

A construção do Centro de Diagnóstico e Tratamento de Câncer do Hospital do Amor de Barretos, para o qual o município doou a área, também foi conversada na reunião. O centro vai atender não só pacientes de Rondonópolis, como de toda a região sudeste de Mato Grosso, que conta com mais de 500 mil habitantes.

Aylon também fez um pedido para que o governador, juntamente com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), viabilize o curso de Medicina para Rondonópolis, “tendo em vista que o prefeito investiu na construção de campus para sediar a instituição”.