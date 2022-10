Rondonópolis terá gratuidade nos ônibus durante o segundo turno das eleições 2022, que ocorrerá no dia 30 de outubro. A medida adotada no primeiro turno da eleição realizado no dia 2 de outubro foi estabelecida pelo decreto assinado pelo prefeito José Carlos do Pátio.

Para ter direito a gratuidade no transporte coletivo quando for votar, os eleitores deverão apresentar o título eleitoral acompanhado de documento com foto ou então o E-título no celular. O horário de votação em Rondonópolis será das 7h às 16h.