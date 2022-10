Em execução há cerca de dois meses, a comunidade do distrito de Boa Vista, em Rondonópolis, comemorou o início da construção da nova Escola Estadual José Rodrigues.

Essa foi uma reivindicação antiga que contou com a intervenção do deputado estadual Thiago Silva (MDB) com a indicação 5.210/2020, encaminhada à Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc). A obra terá o prazo de 360 dias para ser executada com investimentos de R$ 4,1 milhões.

A unidade escolar, que existe há 46 anos, conta com 872 alunos matriculados e atende do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, como, também, a Escola de Jovens e Adultos (EJA).

“Desde o início do meu mandato, como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, acompanho essa situação do distrito de Boa Vista. Em 2020, essa unidade chegou a ter interdição total com laudo emitido pela Seduc que impediu a permanência da comunidade escolar nas dependências da escola”, explica o parlamentar.

Thiago Silva acompanhou todo o processo junto ao secretário da Seduc, Allan Porto, desde a abertura do processo licitatório até a emissão da ordem de serviço para a construção da nova sede da unidade escolar ocorrida em maio deste ano. “Realmente, o espaço da escola estava em condições precárias, colocando em risco a integridade física dos nossos alunos e professores”, posiciona.