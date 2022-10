Diferente do que aconteceu no primeiro turno dessas eleições em 2 de outubro, quando rondonopolitanos enfrentaram filas e houve atraso na finalização da votação, a Justiça Eleitoral prevê uma votação bem mais rápida neste domingo (30), segundo turno.

Segundo o juiz da 46ª Vara Eleitoral de Rondonópolis, Wanderlei José dos Reis, a expectativa é que não haja filas em função de o eleitor ter que fazer apenas uma escolha neste segundo turno – Bolsonaro ou Lula para presidente – , ao contrário do que ocorreu no primeiro, quando os eleitores escolheram candidatos para cinco cargos diferentes.

A votação em Rondonópolis começa às 7h e segue até às 16h, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que unificou o horário de votação em todo o Brasil este ano. Conforme o juiz, a previsão é que se possa encerrar a votação em Rondonópolis neste segundo turno pontualmente às 16h.

Em Rondonópolis, mais de 166 mil eleitores estão aptos para ir às urnas neste domingo. São 73 locais de votação na cidade e 522 seções eleitorais. A previsão da Justiça Eleitoral é que além de não ter filas, o pleito aconteça com tranquilidade.

O juiz lembrou que o eleitor deve votar e voltar para casa, e, não permanecer nos locais de votação. A orientação também é para que não se aglomerem em locais de votação. Ele reiterou que a manifestação silenciosa do eleitor no dia das eleições é permitida, pode usar camisetas, adesivos, broches, bonés, mas não pode fazer manifestações.

A Justiça Eleitoral pede ao eleitor que fique atento, porque é proibida a propaganda eleitoral, como pedido de voto pelos candidatos, partidos ou coligações, distribuição de panfletos (conhecidos por santinhos) e outros materiais, abordagem ou mesmo aglomeração de simpatizantes.

Nestas eleições, o uso do celular na cabina de votação é proibido. O celular deve ser deixado com o mesário e retirado após a votação. É proibido também entrar na cabine de votação com máquina fotográfica, filmadora e equipamentos de radiocomunicação. A medida visa garantir um dos aspectos mais importantes da democracia: o sigilo do voto.

Também foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o porte de armas no dia da votação. O novo texto da Resolução TSE nº 23.669/2021 passou a proibir que pessoas portando armas de fogo – sejam elas civis (ainda que tenham porte de arma) ou integrantes das forças de segurança que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral – se aproximem a menos de 100 metros das seções eleitorais.

Os eleitores que não puderam votar no primeiro turno porque não estavam cadastrados não poderão votar também no segundo turno. No entanto, quem estava fora da cidade e justificou poderá votar neste segundo turno normalmente, desde que a situação na Justiça Eleitoral esteja regular.