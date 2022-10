Toma posse neste domingo (23) como o terceiro bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício Silva. Ele foi nomeado em 8 de junho deste ano pelo Papa Francisco para substituir Dom Juventino Kestering, que faleceu em 23 de agosto do ano passado, aos 74 anos, por complicações da Covid-19.

A cerimônia será às 9h, na Catedral Santa Cruz. A missa aberta à comunidade irá reunir bispos do Regional Oeste 2, religiosos, religiosas, seminaristas, diáconos, presbíteros de toda a diocese.

Dom Maurício vem para Rondonópolis para comandar uma Diocese com mais de 30 padres dispostos em 22 paróquias distribuídas em 13 municípios e mais de trezentas comunidades eclesiais, movimentos e pastorais.