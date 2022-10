Os cemitérios de Rondonópolis já estão com os preparativos prontos para receber os visitantes na próxima quarta-feira (2), Dia de Finados. Com horários ampliados de abertura e com celebrações religiosas marcadas e, pela primeira vez depois de dois anos sem as restrições da pandemia, a projeção é de que cerca de 80 mil pessoas visitem os cemitérios da cidade no Dia de Finados.

Somente nos cemitérios administrados pela Prefeitura são esperados entre 30 a 40 mil visitantes. No Cemitério São João Batista, na Mata Grande, e no Cemitério da Vila Paulista – os portões estarão abertos na quarta-feira a partir das 7h até as 18h. No cemitério São João Batista há missa programada para ocorrer às 9h.