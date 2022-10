Após forte repercussão nas redes sociais, com pessoas católicas se manifestando contra a realização de um evento no salão paroquial São José Operário, o novo bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício Jardim, decidiu romper o contrato de aluguel, que seria para realização na noite desta quinta-feira (27) de um ato de apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno das eleições presidenciais com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

O contrato do salão foi feito entre coordenadores da campanha de Lula em Rondonópolis e o Padre Volnei Weber, que é o pároco da Paróquia São José Operário.

O clima ficou muito tenso na terça-feira, 25, entre pessoas católicas, que não aceitavam a realização do evento em um salão paroquial, e o padre Volnei, que procurava justificar o aluguel do espaço. Até um vídeo do prefeito José Carlos do Pátio circulou pelas redes sociais convidando o povo para o “evento cívico pró Lula”.

Por meio de nota, o bispo, que tomou posse no domingo (23), justificou que o rompimento do contrato de aluguel foi para evitar cisão entre os fiéis e garantir “a comunhão que os identifica como cristãos católicos”.