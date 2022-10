Apesar do etanol ainda ser mais vantajoso, um frentista de um posto da cidade disse à reportagem que têm muitos motoristas preferindo abastecer o veículo com gasolina, pois o etanol roda menos quilômetros por litro.

Para saber qual é o combustível mais vantajoso, basta que o consumidor divida o preço do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado for igual ou menor do que 0,7, o etanol é o mais vantajoso.

Mesmo com aumento, ainda é mais vantajoso para os motoristas abastecer os veículos com etanol em comparação com a gasolina, que também teve aumento no preço na semana passada, com valor por litro variando na cidade de R$ 4,79 a R$ 5,19.

Mato Grosso apresentou o maior aumento no preço médio do etanol hidratado no país na última semana. Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o aumento foi de 3,99% ou 12 centavos por litro.

Especialistas em motores apontam que um veículo abastecido com etanol rende, em média, 30% a menos do que se estivesse com gasolina. Por isso, para valer a pena, o litro do etanol deve custar até 70% do litro da gasolina.

É importante, então, que o consumidor entenda que o cálculo do rendimento do álcool em relação à gasolina é uma aproximação. O valor de base (70%) pode ser maior ou menor, a depender do desempenho do motor. É preciso que o próprio motorista acompanhe o gasto do seu veículo e decida qual é o melhor combustível no seu caso.

Pelo site do Inmetro é possível verificar as avaliações do consumo dos veículos automotivos leves aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).