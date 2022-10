Fazer um atendimento psicossocial para reinserção de pessoas em situação de rua na família e no trabalho, além do resgate da dignidade e esperança de uma vida melhor.

Este é o objetivo do trabalho social que vem sendo desenvolvido em Rondonópolis há mais de duas décadas pela Comunidade Terapêutica Casa Esperança, uma associação não governamental que sobrevive com o apoio da sociedade e do poder público.

Fundada há 24 anos, a Casa Esperança, que auxilia o poder público no enfrentamento do grave problema social, que é o crescente número de pessoas em situação de rua, conta, atualmente, com três unidades em Rondonópolis. A entidade recebe algumas subvenções do Poder Público, mas é mantida majoritariamente por doações feitas pela sociedade.

“Felizmente, temos credibilidade e, com o apoio financeiro da sociedade rondonopolitana e do poder público, estamos conseguindo desenvolver este importante trabalho de enfrentamento deste problema social gravíssimo vivenciado na nossa cidade, que deve ser uma preocupação de todos”, afirma a presidente da Casa Esperança, Abadia Rosa Miranda, durante visita ontem (27) ao A TRIBUNA, ao lado da vice-presidente Djanira Amaral Logrado, a Neta.

A unidade central, que fica na rua 15 de Novembro, faz o trabalho de triagem e de reinserção social. Abadia explica que os encaminhamentos para Casa Esperança são feitos por pessoas que procuram a associação e também via encaminhamento pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) da Prefeitura de Rondonópolis.