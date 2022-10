“A nossa meta é ampliar a votação do presidente em pelo menos 10 mil votos no segundo turno. Para isso, programamos várias atividades voltadas para concentrar a campanha na rua e dialogar com a população nos bairros”, revelou.

Além da carreata deste sábado, a programação prevê atividades de panfletagem em locais de grande circulação e caminhadas em bairros populares foi definida durante plenária realizada no Sindicato dos Bancários na última segunda-feira (10). A plenária da Frente Popular reuniu militantes do PT, PCdoB, PV, PDT, PSB, Solidariedade, PDT, Rede, PSOL, PMDB, além de integrantes de sindicatos e de movimentos sociais.

Sem realizar ações de rua no primeiro turno na cidade, os lulistas realizaram, na manhã deste sábado (15), uma carreata que se iniciou no antigo aeroporto, passou pelas principais ruas da região central e se encerrou na região da Vila Operária. “Esta foi a primeira grande ação da nossa campanha no município e tivemos uma boa participação”, disse o presidente do Diretório Municipal do PT, Wendell Girotto.

Os dois lados acreditam que podem ampliar a votação no segundo turno no município e traçam suas estratégias. Tanto lulistas como bolsonaristas de Rondonópolis apostam em concentrar as ações de campanha na rua, fazendo no corpo a corpo, principalmente nos bairros mais populares da cidade, para convencer o eleitor.

O resultado dos dois mais votados no município não foi o mesmo na soma dos votos no território nacional. Lula acabou recebendo no dia 2 de outubro 57,25 milhões de votos e Bolsonaro 51,06 milhões de votos, o correspondente a 48,4% e 43,2%.

Precisamente, no primeiro turno em Rondonópolis, Bolsonaro, que busca a reeleição, garantiu 59,56% dos votos válidos, o equivalente a 74.582 votos. Ele saiu na frente de Lula, que obteve com 34,47% dos votos, o que representa 43.158 votos. A larga diferença entre os dois no município chegou a 25,09%, ou seja, 31.424 votos.

A campanha do segundo turno da eleição presidencial 2022, marcada para o último domingo de outubro (30), entra na reta final. Em Rondonópolis, faltando quinze dias para os eleitores voltarem às urnas, os apoiadores das campanhas do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mobilizam para ampliar a votação que ambos tiveram no primeiro turno no município.

Do lado bolsonarista, que no primeiro turno realizou várias carreatas na cidade, a estratégia é focar mais agora em ações nos bairros. Um dos expoentes do bolsonarismo em Rondonópolis e o mais votado para deputado estadual no município, com 21.702 votos, Cláudio Ferreira (PTB), que assumirá uma cadeira na Assembleia Legislativa no próximo ano, disse que o foco neste segundo turno também será concentrar ações de campanhas específicas nos bairros para conversar com a população.

Conforme ele, a campanha do presidente Bolsonaro é de ampliar em 20% a votação no segundo turno. “O presidente teve uma votação extraordinária aqui em Rondonópolis no primeiro turno, a qual agradecemos a população. Agora, neste segundo turno a nossa meta é de ampliar pelo menos 15 mil votos”, afirmou.

“Fizemos carreatas no primeiro turno mas, agora neste segundo turno, o foco é voltado mais aos bairros para conversar com os trabalhadores e mostrar os avanços conquistados no governo e as diferenças entre os dois projetos antagônicos que estão colocados na disputa”, comentou Cláudio.