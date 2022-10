Já o petista disse que o sentimento da coordenação do grupo pró-Lula na cidade é de que neste segundo turno o ex-presidente cresça os votos nas urnas. “Apesar do viés conservador da nossa cidade, a expectativa é de ampliar bem a votação do presidente Lula, que já quase dobrou os votos que foram conquistados aqui pelo Hadadd em 2018”, observou Girotto.

Sobre o resultado da eleição, os bolsonaristas esperam ampliar a votação em Rondonópolis do presidente neste domingo. “Acreditamos que o presidente Bolsonaro, que já teve uma votação expressiva na cidade em 2028 e no dia 2 (primeiro turno), aumente os números conquistados neste segundo turno pelo que a gente percebe pela movimentação de rua”, avaliou Cláudio.

“Queremos garantir a fiscalização para que as eleições sejam limpas”, disse o deputado eleito Claudio Ferreira (PTB), um dos expoentes do bolsonarismo na cidade. “Como sempre fazemos, teremos fiscais nas escolas acompanhando a votação”, comentou o presidente do Diretório Municipal do PT, Wendell Girotto.

Neste sábado (29), véspera da votação do segundo turno, os dois grupos realizaram mobilização de rua, com carreatas percorrendo os bairros da cidade. Os lulistas ganharam as ruas na parte manhã e os bolsonaristas sairiam no período da tarde.

Apesar de apostarem que será uma disputa acirrada, definida com pequenas margens de votos, os dois grupos demonstram otimismo com a vitória do seu candidato e preparam locais para que os militantes possam se concentrar para acompanhar a apuração.

As últimas horas que antecederam a votação do segundo turno da eleição presidencial em Rondonópolis foi de muita mobilização dos apoiadores do candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro (PL), e do ex-presidente Lula (PT).

Ele acredita na virada do presidente, embora prevê que a vitória virá por uma margem estreita de votos. “É uma eleição muito disputada e acirrada, mas estamos confiantes que a virada virá, mesmo que por uma pequena margem de votos”, disse o deputado eleito.

Por sua vez, o petista concorda com Claudio de que a eleição está acirrada. Porém, acredita que Lula sairá vencedor das urnas neste domingo com uma diferença semelhante à conquistada no dia 2 de outubro. “Esta é uma eleição muito disputada, mas estamos confiantes na vitória do ex-presidente Lula. Acredito que a diferença ficará na mesma faixa do que ficou no primeiro turno, uns seis milhões de votos”.

A reportagem do A TRIBUNA apurou que os apoiadores do ex-presidente iriam se concentrar num local no Pindorama. No entanto, Girotto não confirmou e disse que, por questões de segurança, a coordenação do grupo Pró-lula estava avaliando ainda como seria o pós-eleição. “Ainda não definimos, vamos sentar e ver como fazer”.