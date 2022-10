Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições, a população pode acompanhar pessoalmente o procedimento de carga e lacre das urnas feito em todas as zonas eleitorais para o segundo turno das eleições que acontece no próximo dia 30.

Em Rondonópolis, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) anunciou que as cerimônias de carga e lacre tiveram início ontem (18). Na 10ª Zona Eleitoral o procedimento será realizado hoje (19) e amanhã (20) e na 46ª Zona Eleitoral será feito hoje.

As cerimônias são abertas à sociedade e também são convidados a acompanharem representantes dos partidos políticos, das coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e Ministério Público Eleitoral.

A carga consiste na inserção de um pen drive com todos os dados de sistemas e dos eleitores de cada seção eleitoral nas urnas eletrônicas. Após a inserção da mídia é feita a conferência dos dados e em seguida a urna é lacrada. Os lacres são então assinados pelo juiz eleitoral e promotor eleitoral de cada zona.

O procedimento de carga e lacre ocorrerão nas 8.858 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2022, nas 57 zonas eleitorais do estado. Do total de urnas, 7.651 são destinadas às seções eleitorais e 1.207 são de contingência.