O projeto para a construção da ponte na Rua Arnaldo Estevão sobre o Córrego Arareau, ligando o bairro Vila Aurora ao Centro de Rondonópolis, não saiu do lugar. A Prefeitura chegou a anunciar o início dos levantamentos necessários para a elaboração do projeto para a construção da ponte no início de junho deste ano.

Na época, realizou estudos geológicos no local. Porém, até o momento, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o projeto para a construção da ponte continua em estudo, mas não há orçamento e nem previsão para execução da obra.

Os estudos geológicos para a elaboração do projeto da ponte foram feitos após pedidos do vereador Adonias Fernandes (MDB) e reportagens do A TRIBUNA.

Na ocasião, o vereador afirmou que iria lutar para que fossem usados recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), porque a Prefeitura fez um empréstimo de R$ 107 milhões e ainda teria dinheiro em caixa. Mas não houve avanços também neste sentido.

A construção de uma ponte sobre o Córrego Arareau, na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, ligando o bairro Vila Aurora ao Centro da cidade, é uma luta antiga da sociedade local e seria uma alternativa importante para desafogar o tráfego de veículos no sentido Vila Aurora/Centro, reduzindo assim o fluxo nas demais ruas que atualmente sofrem com congestionamentos em horários de pico.