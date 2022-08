Pelo menos 23 artesãos de Rondonópolis, terão a oportunidade de expor seus trabalhos em uma espécie de “vitrine popular” no estande da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, cedido à SECULT – Secretaria Municipal de Cultura durante a realização da 48ª Exposul.

Segundo o secretário Pedro Augusto Araújo, está sendo montado um espaço no estande da municipalidade, que vai abrigar parte dos artesãos locais cadastrados, para que possam mostrar e comercializar os seus trabalhos de arte em: pedrarias, bijuterias, comidas típicas e vestuário, entre outros produtos.

O importante, conforme o secretário, é que os artesãos não terão nenhum custo para apresentar seus trabalhos, nem tampouco, nenhuma taxa para a comercialização dos mesmos.

Lembrando que os artesãos locais estarão expondo os seus trabalhos todas as noites a partir desta segunda-feira (08/08), data de abertura da feira, e se estendendo até a noite do sábado (13/08) no encerramento da 48ª Exposul.