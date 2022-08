Os servidores públicos municipais se reuniram ontem (8) em assembleia geral e decidiram que aguardam que as negociações com a Prefeitura avancem até esta quarta-feira (19), em reunião marcada com a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

Caso não sejam apresentadas propostas aos servidores, uma greve geral pode ter início já na próxima segunda-feira (15). Cerca de 600 servidores participaram da assembleia geral que ocorreu no Clube do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur).

Além do ultimato, com promessa de uma possível greve geral para a próxima semana, o Sispmur informou que os servidores podem montar acampamento em frente a casa do prefeito José Carlos do Pátio.

“Se na reunião com o secretário de Gestão de Pessoas, Fernando Becker, não houver avanços, na quinta-feira (11) vamos acampar em frente a casa do prefeito”, disse a presidente do Sismur, Geane Lina Teles, que vem reclamando da falta de diálogo com o prefeito, que não atende o sindicato há mais de 500 dias.

“Tentamos de tudo e essa é a única chance que a administração vai ter de sentar, negociar e fazer acontecer. Porque senão, semana que vem nós estaremos de braços cruzados”, afirmou Geane, que fez críticas ainda às condições de trabalho na educação, apontando falta de merenda e produtos de higiene, como papel higiênico.