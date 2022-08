O Jornal A TRIBUNA iniciou no último final de semana uma série de reportagens sobre as candidaturas com foco nas eleições deste ano, com a publicação dos nomes dos possíveis candidatos com base eleitoral em Rondonópolis aos diversos cargos em disputa este ano.

Além dos nomes já citados naquela reportagem, outros nomes locais já confirmaram as suas candidaturas e também são citados nesta edição.

Vale lembrar que, mesmo já tendo passado as convenções partidárias que definiram quem serão os candidatos e candidatas na eleição deste ano, prazo que se encerrou na última sexta-feira (5), a Justiça Eleitoral ainda não disponibilizou os nomes dos agora candidatos.

Isso porque o prazo final para que os partidos e coligações entreguem os documentos exigidos para o registro dessas candidaturas é o dia 15 e, até o momento, apenas alguns entregaram essas documentações.

Contudo, ainda que extraoficialmente, o nome da maioria dos postulantes já é conhecida e Rondonópolis, que já elegeu três governadores no passado, que são o deputado federal Carlos Bezerra (MDB), de 1987 a 1990, Rogério Salles, que era vice e assumiu no lugar do ex-governador Dante de Oliveira (já falecido) em 2002, e por último Blairo Maggi (Progressistas), que governou o estado entre 2003 e 2010, nesta eleição não terá nenhum nome na disputa do cargo majoritário principal.

Para o Senado, cargo para o qual a cidade tem tradição de apresentar bons nomes e que já chegou a ter três representantes na Câmara Alta ao mesmo empo, agora deverá ter apenas Wellington Fagundes (PL), candidato à reeleição.

Para o cargo de deputado federal, além de Carlos Bezerra e José Medeiros (PL), também deverão disputar o cargo a primeira-dama Neuma de Moraes (PSB), a empresária Marchiane Fritzen (União Brasil), a vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos), o empresário e ex-vereador Rodrigo da Zaeli (PL), o advogado Ary Campos (MDB), o empresário Michel Pagno (PTB), o ex-deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) e Wilson José dos Santos, o Reverendo Wilson (Patriotas).