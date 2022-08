1 de 4

Ao todo, cinco candidatos com base eleitoral em Rondonópolis disputarão a preferência do eleitorado rondonopolitano para o cargo de deputado federal, enquanto outros dez disputarão uma cadeira de deputado estadual.

Nos dois casos, os favoritos a se darem bem nas urnas são os atuais deputados com mandato, mas outros nomes podem surpreender e até desbancar alguns dos favoritos.

Um dos mais antigos políticos do estado ainda em atividade, o deputado federal Carlos Bezerra (MDB) é sempre um nome forte. Quem também tem grandes chances de se reeleger é José Medeiros (PL), principalmente se conseguir alguns votos fora do eleitorado bolsonarista, que, apesar de numeroso no estado, estará dividido nessa eleição, com vários candidatos identificados com esse eleitorado.

A empresária Marchiane Fritzen (UB) será a candidata do governador Mauro Mendes na região e tem potencial de incomodar os favoritos. A primeira-dama Neuma de Moraes (PSB) é outra no páreo com condições de fazer uma campanha forte e desbancar algum dos favoritos.

Outro nome da cidade que disputará uma cadeira na Câmara Federal é o ex-vereador Rodrigo da Zaeli (PL), que se afastou por um tempo da minha de frente da política, mas acabou não conseguindo se afastar completamente e agora ensaia um retorno. Mesmo com chances reduzidas, ele entende de política e não será surpresa se for bem votado.

Já para a disputa de uma vaga de deputado estadual, dez nomes ao todo concorrerão e, mais uma vez, os favoritos são os atuais quatro deputados que representam a cidade.

Um dos nomes mais fortes do páreo é o do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD, que tem aparecido bem nas pesquisas eleitorais e aparece até entre os campeões de voto no estado. Político municipalista e pouco afeito a polêmicas, Nininho tem uma base sólida entre prefeitos e vereadores da região, que são importantes na hora de correr atrás do voto popular.

Outro favorito é o deputado Sebastião Rezende (UB), que é representante da Igreja Assembleia de Deus no parlamento estadual, o que lhe facilita sobremaneira a sua reeleição. Da mesma maneira, Thiago Silva (MDB) tem grandes chances de se reeleger, pois faz parte de um grande partido e será candidato único da legenda na região.

Delegado Claudinei (PL) também vai à reeleição e, mais uma vez, deverá contar com o apoio do eleitorado ligado à segurança pública e dos bolsonaristas, que são uma grande parte do eleitorado estadual.