O Centro de Reabilitação Louis Braille, localizada no Jardim Luz Dyara, irá realizar o bazar da pechincha no sábado (10/09), das 8h00 ao 12h00, em Rondonópolis. Com o objetivo de arrecadar fundos e custear os gastos da entidade.

Nesse primeiro momento, as organizadoras do evento pede ajuda de toda a população, para a doação de roupas, sapatos, bolsas, eletrodomésticos, utensílios doméstico, instrumentos musicais, objetos de decoração, materiais de construção, móveis.

No geral, objetos que não são mais utilizados, e que possam ser reaproveitados por outras pessoas.

Fernanda Moretto, uma das organizadoras do evento, convida a comunidade para trazer sua doação e conhecer um pouco mais do cotidiano da entidade, ou, entrar em contato com as organizadoras que elas buscam na casa do doador.

Para mais informações, a população pode entrar em contato pelos telefones: (66) 9 9696-8008 (Fernanda) ou (66) 9 9652-0577 (Valquíria).

A ESCOLA

Centro De Reabilitação Louis Braille é uma escola filantrópica em Rondonópolis, no bairro Jardim Luz Dyara. Localizada na Avenida Emanuel Pinheiro, 2625, possui alimentação fornecida, biblioteca e laboratório de informática. Possui dependências acessíveis aos portadores de deficiência, Atendimento Educacional Especializado (AEE), e toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos.