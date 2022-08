O trânsito terá operação especial da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) para evitar maiores transtornos durante os seis dias de realização da 48ª Exposul.

Entre as medidas adotadas está a presença de agentes de fiscalização de trânsito ao longo da Avenida dos Estudantes nos horários do evento para organizar o fluxo de veículos e realizar a fiscalização do cumprimento das leis de trânsito, bem como a alteração de sentido de vias nos horários de movimentação mais intensa de veículos.

Segundo a Setrat, os agentes de fiscalização de trânsito estarão posicionados ao longo da Avenida dos Estudantes nos dias do evento, desde a rotatória no cruzamento com o Anel Viário, nas proximidades do Condomínio Village do Cerrado, em frente a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e em frente ao Parque de Exposições. Os agentes vão orientar, coordenar e fiscalizar o trânsito no local.

Além disso, a Setrat programou mudanças de fluxo para os horários de maior pico no movimento de veículos para o Parque de Exposições. O trânsito terá alterações na rotatória do Anel Viário para quem for acessar o bairro Cidade de Deus, e na rotatória da UFR para quem sai do Jardim Atlântico e queira seguir para a região central da cidade.