Iniciada em 2013 e abandonada por volta de 2019, a primeira etapa do Residencial Celina Bezerra está totalmente esquecida. Na primeira etapa do empreendimento, a previsão era a construção de 1.152 apartamentos, mas que hoje estão em situação totalmente indefinida, com prédios inacabados, sendo deteriorados, sem vigias e com o mato a avançar.

Desde que a obra da primeira etapa parou em 2019, a Prefeitura não deu informações sobre a possibilidade de retomada da construção. Os 1.152 apartamentos previstos estão esquecidos desde então. O foco do Município acabou direcionado para a conclusão da obra da segunda etapa, que também não foi entregue até o momento.

O Jornal A TRIBUNA vem acompanhando a situação do Residencial Celina Bezerra desde a época do seu anúncio, em 2012. Ao todo são 2.592 apartamentos previstos no projeto do residencial, sendo que as obras começaram em 2013 e foram tocadas inicialmente por duas construtoras diferentes.

Uma dessas empresas, a Ávida, ficou responsável pela construção de 1.152 apartamentos (primeira etapa) e foram tocadas em ritmo maior até 2015. A outra empresa, a Construtora Aurora, abandonou a construção de 1.440 apartamentos (segunda etapa) ainda no estágio inicial.

Contudo, em meados de 2018, a construção de 1.440 apartamentos da segunda etapa foi retomada, tendo uma nova construtora responsável, a Eldorado, após o anúncio da suplementação de quase R$ 30 milhões pelo Ministério das Cidades no orçamento para a construção.

Ainda assim, as obras seguiram em ritmo lento. São esses apartamentos que o Município chegou a anunciar a conclusão ainda em 2021, mas que não foram entregues até hoje.