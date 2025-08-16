1- SENHORAS E SENHORES,

a Terra de Rondon passa por um período de intensas movimentações nos bastidores, marcado por articulações para 2026 e mudanças partidárias. A semana começou com a notícia de que, embora ainda não tenha assinado a ficha de filiação, o ingresso do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio ao PV é praticamente certo.

De saída do PSB, Pátio alinhou, conforme noticiou o A TRIBUNA, os últimos detalhes para a sua filiação e da esposa Neuma de Moraes, aos verdes, em reunião no último final de semana, em Cuiabá.

“Ele [Pátio] disse que vai para o PV, está convicto que o partido é o melhor caminho. Só que ainda não assinou a ficha de filiação, pois o ex-prefeito está buscando atrair outros nomes para fortalecer o projeto da federação e das forças progressistas no Estado à eleição de 2026”, disse uma fonte sobre a reunião realizada em Cuiabá.

Um desses nomes é do ex-governador Pedro Taques, que viria para fazer dobradinha na chapa formada com o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), que deve tentar sua reeleição ao senado.

O PV compõe com PT e PCdoB a Federação Brasil da Esperança, que vem se organizando para tentar eleger de três a quatro deputados estaduais e, ao menos, um ou dois federais no pleito eleitoral do próximo ano.

O ingresso de Pátio e Neuma no PV, conforme já havia sido comentado aqui no Papo Político, teria como propósito fortalecer as chapas proporcionais da Federação Brasil da Esperança e o palanque do presidente Lula (PT), em Mato Grosso, na disputa pela reeleição em 2026.

Não só isso, segundo revelou uma fonte, pelos cálculos do ex-prefeito o PV é considerado o caminho mais fácil para ele tentar retornar à Assembleia Legislativa no ano que vem. Isso porque vislumbra que os dois deputados estaduais do PT, Lúdio Cabral e Valdir Barranco, terão grandes votações, principalmente o primeiro, por conta do reecall da disputa pela Prefeitura de Cuiabá no ano passado, onde obteve uma expressiva votação quando foi derrotado pelo Abílio Brunini, PL, no segundo turno da disputa pelo comando do Palácio Alencastro.

AINDA,

segundo os cálculos de Pátio, esta boa votação dos petistas deverá fazer com que a chapa da Federação puxe mais um ou dois deputados eleitos, já que a chapa ficará com uma boa sobra de quociente eleitoral. Nesse caso, puxado pela boa votação que espera ter em Rondonópolis, ele ficaria a um passo de voltar a ser deputado estadual.

Aqui em Rondonópolis, o ex-prefeito deverá ter uma boa votação, embora como já dito antes, esta Coluna acredita que será bem menos do que as previsões feitas pelos apaixonados patistas. Sim, apesar dos controversos oito anos de mandato como prefeito de Rondonópolis, ele ainda tem muitos eleitores apaixonados.

Os exagerados chutam até 30 mil votos, esquecendo que esta foi a votação da sua esposa Neuma de Moraes quando tentou, sem sucesso, em 2022, chegar à Câmara Federal -, o prefeito Zé do Pátio arregaçou as mangas na sua campanha -, mas o que é bem diferente de uma disputa para deputado estadual, quando existe a divisão de votos por um número muito superior de candidatos locais e regionais.

POIS BEM!

Pátio não terá mais a máquina a seu favor e o seu grupo político vem sofrendo muitas baixas. Para se ter uma ideia, dos três vereadores eleitos pelo seu PSB, em 2024, nenhum deles estará com o ex-prefeito ano que vem.

Até mesmo o vereador Wellington Pereira, que talvez seria o mais próximo dele, anda distante de Pátio, ainda mais depois da votação da liquidação da Coder, quando acabou votando favorável ao projeto do prefeito Cláudio Ferreira (PL).

A relação ficou estremecida e uma fonte soprou no ouvido da Coluna que Wellington vem sendo tratado como adversário pelo filho do prefeito Carlos Vinícius, o Carlinhos, que tem pretensões de concorrer a vereador em 2028.

A um interlocutor, Wellington teria dito que, como Pátio quer o seu apoio no próximo ano se Carlinhos e alguns dos seus famosos Kamikazes estão pelos bairros da cidade dizendo cobras e lagartos contra ele, com direito a distribuição de panfletos?!

Sem contar ainda que dentro do eleitorado de centro-esquerda de Rondonópolis, estimado em 30 a 35%, Pátio terá como adversário dentro da chapa da Federação Brasil da Esperança o vereador petista Júnior Mendonça, que deve ficar com boa parte dos votos deste campo político.

Então, fica aquela pergunta: ele combinou com os adversários? – como reza a lenda, teria dito o nosso craque Mané Garrincha, na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, após o técnico Vicente Feola explicar a tática para derrotar a seleção da antiga União Soviética: “Seu Feola, o senhor já combinou com os russos?”.

E como todos sabemos, o Zé do Pátio tem o seu colégio eleitoral restrito a Rondonópolis, não busca votos fora, e isto ficou evidente na votação obtida pela dona Neuma, o que lhe custou não ser eleita em 2022 para deputada federal.

2 – MUDANDO O PAPO

para o espectro do campo da direita, o clima de racha do PL esquentou ainda mais esta semana. Escanteado pela direção estadual do PL, capitaneada hoje pelo ex-prefeito Ananias Filho, homem de confiança do senador Wellington Fagundes, pré-candidato ao governo do Estado, o prefeito Cláudio Ferreira, principal liderança da sigla no município, disse que está acostumado com o “desprezo”, em entrevista concedida ao Bom Dia Cidade, da 104 FM.

A afirmação do chefe do executivo municipal confirma a informação repassada, semanas atrás, à esta Coluna pelo filho do “Homenzinho de São Paulo”, aquele velho amigo do antigo titular deste espaço, o saudoso João Batista Toledo:

“Mesmo presidente do partido no município, o Cláudio não está sendo ouvido para definição do projeto da sigla para 2026 em Rondonópolis, principal cidade do interior de Mato Grosso, que ele administra”, observou ele, ponderando que a especulada pré-candidatura da primeira dama, Alessandra Croco Ferreira, à disputa por uma cadeira na AL era estratégica para o prefeito demarcar o seu espaço político.

CLÁUDIO AINDA DEIXOU CLARO

na entrevista, como já havia antecipado esta Coluna, os seus compromissos de apoio para 2026: o deputado Medeiros (PL) e o governador Mauro Mendes (UB), que testarão na disputa por duas das três vagas de Mato Grosso que estarão em disputa na eleição de 2026.

Em momento algum citou compromisso de apoio ao senador Wellington Fagundes, que é o pré-candidato a governador do grupo, com que tem uma relação fria desde a campanha eleitoral do ano passado.

Como justificativa, Cláudio disse que o seu apoio é decorrente do compromisso firmado pelos dois políticos em ajudar o município com recursos para custear investimentos que ele pretende realizar na Saúde e Infraestrutura. “Vou para a rua pedir voto para quem ajudar Rondonópolis”.

NESSE PONTO,

cabe a Coluna observar que o prefeito deixou nas entrelinhas que o senador Wellington Fagundes, pré-candidato ao governo do Estado, não ajuda como deveria ajudar a sua cidade. Ele comentou, sem citar o nome do seu correlegionário, que um senador tem direito a mais de 200 milhões de emendas.

Só faltou ele perguntar quanto o senador Wellington, que já está no seu sexto ano de mandato, destinou do montante a que tem direito para Rondonópolis. Sem dúvida que esse recado tinha o endereço certo, ou seja, ao senador Wellington Antônio Fagundes.

Isto tudo pode ter outros desdobramentos, com Cláudio Ferreira deixando o PL, na opinião da Coluna, e indo apoiar o candidato de Mauro Mendes ao governo do Estado.

No momento, o nome preferido do governador para a sua sucessão é o seu vice Otaviano Pivetta (Republicanos). Porém, como já dito aqui, caso não se viabilize, nos bastidores se comenta que o deputado Maxi Russi, maior líder político da vizinha Jaciara, pode aparecer como Plano B.

Isso mesmo, o mesmo Maxi Russi que abriu as portas e garantiu a legenda do Podemos, partido em que assumirá a presidência no Estado, após deixar o PSB, na janela partidária do próximo ano, para que a primeira-dama Alessandra Ferreira, que não é filiada ao PL, possa concorrer para deputada Estadual, espaço que não está conseguindo dentro do PL comandado no Estado pelo Ananias Filho.

CAROS LEITORES,

outra semana se vai e o clima continua pesado no PL local, em que pese a vereadora Luciana Horta, que é pré-candidata estadual, defender, como noticiou o A TRIBUNA, a unidade dentro do partido.

Luciana, pelo que se comenta nos bastidores há um bom tempo, será a escolhida para ser candidata a deputada estadual do presidente Ananias Filho, pois com a eleição dela abriria a vaga de vereador para o seu sobrinho Reydner Souza, primeiro suplente do PL.

O outro nome escolhido, dado como certo já, é o ex-vereador José Márcio Guedes, que é secretário geral do PL em Mato Grosso e é a aposta do senador Wellington Fagundes, com quem trabalha há muitos anos.

3 – ANTES DE DESPEDIR DO

Papo de hoje, vale comentar que o pedido de abertura da CEI, para investigar o que levou a Coder para o fundo do poço, ainda não saiu do lugar. Isto é, continua com as oito assinaturas, uma a mais do que é necessário para ser levado ao plenário da Casa Legislativa.

Mesmo assim, estranhamente, ainda não tem data para ser protocolado na Câmara Municipal.

Como já foi comentado aqui, os vereadores proponentes dizem agora que só devem protocolar o requerimento, encabeçado pelos vereadores Adilson do Naboreiro e Investigador Gerson, ambos do MDB, só quando se atingir as 11 assinaturas necessárias para a sua aprovação em plenário.

O Colunista volta a afirmar, isto não dar para entender, pois o correto era ter chegado nas sete assinaturas e ser imediatamente apresentado. Depois, no desenrolar do processo e debates, convencer outros vereadores a aderirem à proposta de criação do colegiado.

Senhoras e Senhores, esta novela está ficando é chata, no que se tornou o pedido de abertura da CEI, passando a impressão à opinião pública que os vereadores não querem mesmo é instalar a CEI. Por isso, ficam nesta “brincadeira de faz de contas”, jogando para plateia e esticando sempre a corda para não apresentar o seu requerimento.

COMO SE NÃO BASTASSE,

a Coluna ouviu a reclamação de alguns vereadores que os proponentes da CEI não estão passando o bendito requerimento para que outros interessados assinem. Então é isso, o que se espera é que se coloque logo um ponto final nisso de uma vez por todas.

Se quer, coloca para votar. Se não, venha público e digam logo por qual motivo não querem. Seguimos acompanhando, e até a próxima!