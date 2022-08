Presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar confirmou a aliados que decidiu deixar a corrida ao Palácio do Planalto deste ano e que tentará novo mandato na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

O anúncio foi feito em mensagem enviada a integrantes do partido à qual a coluna JPM teve acesso, e deve ser confirmado durante a convenção estadual do União Brasil em Pernambuco, estado natal do político.

2 MILHÕES

A defesa do deputado Daniel Silveira recorreu ao presidente do STF, Luiz Fux, para tentar revogar diversas proibições ao bolsonarista ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. No documento, a advogada citou que o parlamentar já foi multado em mais de R$ 2 milhões por Moraes.

STJ

Jair Messias Bolsonaro acaba de decidir os dois nomes que irão ocupar as duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ): serão os desembargadores Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues.

Se, de agora, até sair o Diário Oficial, o presidente não mudar novamente de ideia, é uma surpresa, já que o favorito era o desembargador Ney Bello, apadrinhado por Gilmar Mendes.

SIGILO

Em 2022, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) começou uma investigação interna para descobrir se um lote de armas comprado tinha defeito. Após dois meses, a corporação concluiu que não havia problema nos equipamentos, mas ainda assim, colocou o processo em sigilo.

Não foi a primeira vez que a PMDF decidiu deixar longe do controle social alguma informação produzida dentro do órgão. Entre 2016 e 2021, a instituição especificou 14.716 processos como sigilosos.

BOCA SUJA

Há um ano e cinco meses em plena pandemia da Covid-19, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) irritou-se com o que entendeu ser implicância da imprensa e dos entendidos em saúde nos cuidados com o vírus.

O filho do presidente incomodado por uma campanha pelo uso da máscara – algo nunca respeitado por bolsonarista algum – foi às suas redes, em 11 de março de 2011 e fez a seguinte recomendação à população:

“Eu acho uma pena essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Enfia no rabo, gente, porra! A gente está trabalhando, ralando”, postou Eduardo.

RÁDIO CONHECIDA

Fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e agentes da Polícia Federal (PF), lacraram equipamentos de uma rádio que transmite semanalmente um programa de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal chegou a divulgar a operação realizada em meados de junho, mas não deu detalhes – o nome da emissora, por exemplo, foi omitido no comunicado divulgado na ocasião.

GOLPE

Crises econômicas são terreno fértil para a proliferação de golpes. E o avanço tecnológico acaba sendo um aliado de criminosos internacionais que furtam dinheiro com esquemas já conhecidos, mas que ganham novas roupagens para atrair mais vítimas.

Um “velho golpe” que está novamente fazendo sucesso é o do falso emprego – que promete grandes ganhos, mas acaba é tirando recursos dos “funcionários”.

REGULAR

O diretório nacional do Partido Liberal (PL) sigla da qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) faz parte e pela qual concorre à reeleição, respondeu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a ação que questiona os gastos do partido com anúncios impulsionados no YouTube.

Advogados do Partido dos Trabalhadores (PT) e da federação Brasil da Esperança composta também pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Verde (PV), acusaram a legenda de impulsionamento irregular de conteúdo eleitoral promovendo o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição.