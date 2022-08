O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse acreditar que Jair Bolsonaro respeitará o resultado das urnas em outubro. Mendes afirmou também que não existe nas Forças Armadas intenção de partir para uma aventura golpista.

“Acho que sim [Bolsonaro aceitará o resultado eleitoral]. Me parece que é um pouco mais a explicação para um momento eleitoral delicado que está vivendo. Se é a melhor forma de explicar, aí já é outra questão”, disse Gilmar Mendes.

INSPEÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) respondeu, ao pedido do Ministério da Defesa sobre fiscalização das urnas eletrônicas. A Corte Eleitoral autorizou inspeção do código-fonte dos equipamentos para ser realizada nesta quarta-feira (03/08), na sala dos códigos, na sede do TSE, em Brasília.

Em ofício assinado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, foi pedido que o acesso fosse disponibilizado de forma “urgentíssima”, dentro dos procedimentos de fiscalização previstos em resolução da Corte.

VICE

A senadora Mara Gabrilli (SP) foi oficializada como candidata à vice-Presidência na chapa de Simone Tebet (MDB) ao Palácio do Planalto. O nome da parlamentar foi anunciado na sede do diretório estadual do PSDB, em São Paulo.

O martelo foi batido após reunião da executiva do MDB e o PSDB, com participação do Cidadania. Gabrilli deixa o mandato como senadora por São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, onde teve mais de 6 milhões de votos em 2018.

ULTIMATO

O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que o ultimato dado pelo ministro Kássio Nunes Marques em Jair Bolsonaro sobre indicações ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uma história de “republiqueta” e envolveria crimes.

Mendes cobrou que o episódio seja esclarecido e afirma esperar que o acontecimento não passe de uma lenda urbana.

7 DE SETEMBRO

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux não hesitará em pedir novamente a Jair Bolsonaro, caso julgue necessário, a moderação no tom em relação às manifestações para o Sete de Setembro deste ano. O ministro acompanha atentamente os preparativos para os atos no feriado da Independência do Brasil, que, este ano, cairá numa quarta-feira.

No ano passado, Fux telefonou a Bolsonaro no dia 6 de setembro pedindo que não inflamasse caminhoneiros a invadir o STF. Naquela ocasião, Bolsonaro concordou, mas antecipou que faria “críticas” a Alexandre de Moraes.

RUMO AO SENADO

O União Brasil anunciou a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro ao Senado pelo Paraná. A confirmação foi anunciada durante a convenção partidária da sigla realizada em Curitiba.

A sigla tinha anunciado a pré-candidatura do ex-ministro do governo Bolsonaro ao cargo na câmara alta do Congresso em julho. Quando entrou no partido, Moro cogitava, em março, ser candidato à Presidência da República.

SEM NORDESTE

A primeira-dama Michelle Bolsonaro frustrou integrantes da campanha do marido ao decidir não viajar ao Recife (PE), para participar de eventos com mulheres promovidos pela Caixa Econômica, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e por lideranças evangélicas.

A logística para Michelle viajar à capital pernambucana estava programada desde a semana passada.

EM ALTA

A venda de carros novos (carros, comerciais leves, caminhões e ônibus) no Brasil registrou uma alta de 2,2% em julho em comparação com o mês anterior, com 181.982 unidades comercializadas. Já em relação a julho de 2021, a alta é de 3,74%. Porém, a compra de veículos zero ainda não apresenta aquecimento em relação ao ano anterior.

Levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgado nesta terça-feira (02/08), aponta que foram vendidos 1.958.945 veículos novos (incluindo motocicletas) nos primeiros sete meses de 2022 – uma queda de 11,96%.

EM BAIXA

A produção industrial nacional caiu 0,4% em relação a maio. Já diante do mesmo período de 2021, na série sem ajuste, a indústria recuou 0,5%. No primeiro semestre do ano, por sua vez, a indústria acumula queda de 2,2%. E em 12 meses, o acumulado foi -2,8%. O panorama foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado interrompe quatro meses seguidos de expansão, que acumularam alta de 1,8%. Em junho, três das quatro grandes categorias econômicas e 15 dos 26 ramos pesquisados mostraram redução na produção.

CARA DE PAU

Em entrevista, o Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, chamou os signatários da Carta pela Democracia de “caras de pau” e “sem caráter”.

O manifesto Em Defesa da Democracia e da Justiça, organizado por juristas e pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), ultrapassou a marca de 500 mil assinaturas, de acordo com os organizadores.

“Esse pessoal que assina esse manifesto é cara de pau, sem caráter, não vou falar outros adjetivos aqui porque sou uma pessoa bastante educada”, disse Bolsonaro.