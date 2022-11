A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a apreensão de 49 quilos de cocaína, na tarde de ontem (29/11), em Rondonópolis. A droga estava sendo transportada escondida na cabine de um caminhão que trafegava pela BR-364.

Segundo a PRF, uma equipe em deslocamento pela Br-364, visualizou uma combinação de veículos de carga, composta pelo cavalo trator atrelado a um semirreboque do tipo tanque produto perigoso, ostentando placa de sinalização especial de advertência traseira em desacordo com as normas de trânsito.

Desta forma, os policiais procederam a abordagem do conjunto veicular. No decorrer da fiscalização, a equipe entrou na cabine do caminhão, para verificar o porte dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), os quais são obrigatórios no transporte de Produtos Perigosos.

Durante a fiscalização, foi observada então uma mudança de postura do condutor, o qual se apresentou extremamente nervoso, ofegante e com voz trêmula, elevando a suspeição dos policiais, momento em que foi encontrado no interior do veículo por baixo da cama, duas malas contendo diversos tabletes de cloridrato de cocaína.

Indagado sobre a procedência do material entorpecente o condutor afirmou que pegou a droga em Sapezal/MT. Diante do acontecido, o homem foi detido, a princípio, por tráfico de drogas, sendo encaminhado para a Polícia Judiciária para lavratura dos procedimentos cabíveis.