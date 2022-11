O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Ricardo Lewandowski retirou de pauta a votação do recurso eleitoral que pode garantir a volta do deputado estadual Delegado Claudinei Lopes (PL) para mais um mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso a partir de 2023. O processo que estava sendo julgado de forma virtual pode ser votado agora de forma presencial, ainda sem data anunciada.

Na sexta-feira (25/11), Lewandowski, que é o relator no processo, votou pelo provimento do recurso eleitoral, deferindo o registro da candidatura de Gilberto Mello (PL), que concorreu sub judice nestas eleições. Com o descongelamento dos 7.260 votos obtidos por Gilberto, o deputado Delegado Claudinei Lopes (PL), com base em Rondonópolis, pode ser reconduzido a um novo mandato na Casa.

Gilberto Mello é ex-prefeito de Chapada dos Guimarães e, nestas eleições, teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e concorreu sub judice, desistindo do recurso ingressado em Brasília. Contudo, como parte interessada, o Delegado Claudinei e o seu partido ingressaram, logo após a realização da votação, com uma petição para que o TSE avaliasse o pedido.

Nas eleições 2022, o Delegado Claudinei ficou na primeira suplência do PL, com 21.317 votos conquistados nas urnas. E, caso os votos do ex-prefeito de Chapada sejam “descongelados”, Claudinei deixa a condição de primeiro suplente e alcança votação para assumir uma vaga no Legislativo Estadual, pois a última vaga apurada na sobra, que está com o atual presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná (MDB), passa a ser do PL.

Desde que soube do voto do relator, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), cobrou de forma veemente uma articulação do MDB junto aos membros do TSE para evitar que a sigla perca a vaga de Juca do Guaraná.