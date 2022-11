A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (04/11), nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis, seis mandados de busca e apreensão na casa de seis investigados pela prática de crime eleitoral. Em Rondonópolis, um dos alvos foi a casa da ex-candidata a deputada federal Dona Neuma, esposa do prefeito Zé Carlos do Pátio, e o outro alvo foi a casa do vereador Roni Magnani, ex-candidato a deputado estadual.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um dos investigados, o qual se dizia assessor e intermediário político de dois candidatos, sendo a candidata a deputada federal Dona Neuma e o candidato a deputado estadual Roni Magnani.

Na ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos em poder do investigado mais de R$ 11 mil, material de campanha dos dois candidatos, lista de eleitores supostamente cooptados, dentre outros elementos probatórios.