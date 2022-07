Policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis prenderam em flagrante, na última sexta-feira, 15, um homem de 29 anos pelos crimes de ameaça e perseguição contra sua ex-mulher.

No início de julho, a vítima procurou a Polícia Civil após ser agredida pelo suspeito, e requereu medida protetiva.

Mesmo com a medida de restrição imposta, o agressor fez ameaças contra a vítima e a seus familiares.

No dia sete de julho, o suspeito abordou a vítima na rua e a obrigou a seguir com ele de motocicleta, a ameaçando, e a levou para uma chácara, onde ela foi mantida sem contato com a família até sexta-feira, quando conseguiu mandar uma mensagem pedindo socorro. A filha da vítima acionou a Delegacia da Mulher.

Em diligências pela cidade, os policiais da DEDM localizaram o suspeito na região da Vila Aurora e o prenderam em flagrante. Posteriormente, ele foi encaminhado para a penitenciária de Rondonópolis.