Uma mulher e dois homens foram presos por suspeita de estelionato nesta manhã (08/07) em Rondonópolis, após serem flagrados pela Polícia Militar com uma bolsa contendo R$6.075,00 em espécie e documentos falsos.

Em rondas pela região central de Rondonópolis, policiais receberam a informação de um passante de que duas pessoas estariam fazendo repasse de uma grande quantia de dinheiro em frente a uma loja. O informante relatou também que a suspeita estaria repassando o dinheiro de maneira duvidosa.

A guarnição visualizou dois dos suspeitos adentrando em um veículo, Voyage (cor cinza), com a placa de Brasília, e procederam a abordagem.

Ao fazer a revista nos suspeitos, foram encontrados na bolsa da suspeita a quantia de R$6.075,00 em espécie, mais R$700,00 que estava dividido na carteira e no quebra sol do carro, e vários comprovantes de depósitos e pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em nome de diversas pessoas.

Os dois suspeitos delataram uma terceira pessoa, por meio de um documento de identidade com foto. Com isso a segunda viatura presente no local se dirigiu até a Caixa Econômica localizada na Avenida Cuiabá, para localizá-la.

O terceiro suspeito foi encontrado sentado aguardando atendimento da agência. Após revista, também foram encontrados três documentos de identidade falsos, com sua foto e nomes diferentes.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência para tomar as demais providências.